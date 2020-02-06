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  3. Türkiye genelinde 329 okul servis aracı trafikten men edildi

Türkiye genelinde 329 okul servis aracı trafikten men edildi

Türkiye genelinde 329 okul servis aracı trafikten men edildi

Türkiye genelinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik yapılan denetimlerde, 329 araç trafikten men edildi, 4 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, 2 bin 422 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci yarı döneminin başlamasıyla velilerin çocuklarını herhangi bir endişe duymaksızın okula göndermelerini, öğrencilerin servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla ülke genelinde 3-4-5 Şubat'ta okul servis araçları ile şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. 

Uygulamalarda, 42 bin 620 araç/sürücü denetlendi, 558 sürücünün Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen hususlara uymadığı belirlendi, 329 araç trafikten men edildi, 4 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, toplam 2 bin 422 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

(AA)


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