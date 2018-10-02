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Türkiye, Gambiya polisine eğitim verecek

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Türk Emniyet Genel Müdürlüğü görevlilerinden oluşan heyet, Gambiya'daki emniyet mensuplarına eğitim vermek üzere başkent Banjul'a geldi.

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Gambiya İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Basın Sözcüsü Essa Bokar Sy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gambiya'nın gelecek yıl İİT Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını ve zirve hazırlıkları kapsamında Türk emniyet görevlilerinden oluşan heyetin Gambiya polisine özel eğitim vermek üzere ülkeye geldiğini söyledi.

Sözcü Sy, Türk heyetinin, Gambiya İçişler Bakanı Ebrima Mballow ile üst düzey yetkililer tarafından karşılandığını belirtti.

Türkiye'nin daha önce G20 uluslararası etkinliklerinin ev sahipliğini yaptığını anımsatan Essa Bokar Sy, Gambiya'nın, Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istediğini aktardı.

Sy, "Türk hükümeti, bağımsızlıktan bu yana Gambiya'nın yanındadır, güvenlik ve diplomasi konusunda bölgeye aşinadır." dedi.

Gambiya'ya çeşitli yardımlar yapan Türkiye, daha önce İİT hazırlığı kapsamında Gambiya devlet televizyonuna ekipman desteğinde bulunmuştu.

(AA)

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