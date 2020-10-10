Türkiye futbol Süper Lig tarihinde şu ana kadar hangi iki takım bir sezonu namağlup kapatmıştır? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv’de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...



TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİG TARİHİNDE ŞU ANA KADAR HANGİ İKİ TAKIM BİR SEZONU NAMAĞLUP KAPATMIŞTIR?

A: Galatasaray - Beşiktaş

B:

C:

D: Trabzonspor - Galatasaray

Doğru cevap: A Galatasaray - Beşiktaş