'Türkiye F-35 yerine J-31 ve Su-57 alabilir'

ABD'nin S-400 anlaşması üzerinden Türkiye'ye F-35 şantajı devam ederken, F-35 muadili savaş uçaklarına sahip ülkeler Türkiye'ye yeşil ışık yakıyor.

Türkiye'nin milli güvenliği için kararlılık gösterdiği S-400 anlaşmasındaki tavrını takdir eden Rus yetkililer, ABD'nin F-35 şantajı konusunda, Türkiye ile savaş uçağı konusunda da müzakerelere hazır olduklarını açıklamışlardı.

Rusya'nın ardından Çin'in gündeminde de Türkiye ile savaş uçağı alanında iş birliği konusu yerini aldı. Global Times'ın haberinde, ''Uzmanlar J-31'in F-35 ile benzer yeteneklere sahip olduğunu ve uygun bir seçenek olduğunu belirtiyor.'' ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin J-31 hakkındaki düşüncelerinin Türk medyasına dayandırıldığı haberde, Çin Silah Kontrol ve Silahsızlandırma Derneği Kıdemli Danışmanı Şu Guangyu'nun görüşlerine de yer verildi. Konuya ilişkin değerlendirmesinde Guangyu, ''J-31'in dikkat çekmesi iyi bir şey. Çin silahlarını ihraç etmek için bu tür fırsatlar için çaba göstermeli.'' açıklamasında bulundu.

Guangyu açıklamasında, Türkiye gibi potansiyeli olan alıcıların çok sayıda gizli savaş uçağına ihtiyaç duyduğunu ve F-35'leri alamazlarsa hem FC-31'i hem de Su-57'yi satın alabileceklerini belirtti. Guangyu'ya göre böylece Çin, kısa sürede yüzlerce savaş uçağı ihraç edebilir.

''BİRÇOK YENİ TEKNOLOJİYLE İNŞA EDİLECEK''

Çin gizli savaş uçağı J-31'in henüz seri üretim ve askerlik askeri envantere girmediğini belirten Guangyu, ''Bu, hala geliştirilmekte olduğu anlamına geliyor. Bir veya iki yıl içinde, daha birçok yeni ve ileri teknolojiyle inşa edilecek." dedi.

Guangyu, J-31'in kapsamlı taktiksel yetenekleri açısından, F-35'e çok benzer olduğunu ve geciken inşa süreci sayesinde geliştirilerek daha da iyi hale getirilebileceğini belirtti.

J-31 (FC-31)

Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu ve Shenyang Aircraft şirketi tarafından geliştirilen J-31, ihracata yönelik geliştirilmiş beşinci nesil çift motorlu ve çok amaçlı bir gizli savaş uçağıdır.

J-31 ilk uçuşunu, Güney Çin'in Guangdong Eyaleti'ndeki Zhuhai'deki Airshow China 2014'te gerçekleştirdi. Ancak bundan sonra uçak ile ilgili çok az şey duyuldu. Analistler, geliştirilmekte olduğunu ve gelecekte Çin'in yeni nesil uçak gemisi için savaş uçağı olarak hizmet edebileceğini söyledi.

(star.com.tr)