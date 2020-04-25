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  3. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan: Acımızı sadece Erdoğan paylaştı

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan: Acımızı sadece Erdoğan paylaştı

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan: Acımızı sadece Erdoğan paylaştı

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan mesaj yayınlayarak Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Mesajda şu ifadelere yer verildi: “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Başbakanlığı döneminde hem de sonrasında Cumhurbaşkanı olarak, mesajlar yayınlayan yegâne devlet büyüğü oldu. Bu mesajlarda acımızı paylaşan bir ruh ve sürgün döneminde hayatlarını kaybeden halkımız evlatlarının anısına dair bir saygı göze çarpmaktadır. Bize göre bu mesajları, gelecekte bir yakınlaşmaya zemin hazırlayabilen olumlu adımlar olarak değerlendirmek yerinde olur.”


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