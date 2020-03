Türkiye el ele verdi, seferberlik ilan etti

OSMAN NURİ CERİT



Koronavirüse karşı verilen mücadelede Türkiye’nin tüm organları tek yürek çalışıyor. Kurum ve kuruluşların attığı adımlar Kurtuluş Savaşı’nda kadınların cepheye mermi taşıması, cephe gerisinde yaşlıların mermi ve silah üretmek için canla başla çalışmalarını hatırlattı.

SAĞLIK ORDUSU 7/24



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri başta olmak üzere, doktorlar ve sağlık çalışanları koronavirüsle mücadelede ön safta 7/24 çalışıyor. Sağlık çalışanları hem hastalığın tespit edilmesinde, hem de vakaların bir an önce iyileşmesi için gecesini gündüzüne katıyor. Sağlık çalışanlarının bu mücadelede ihtiyaç duyduğu; maske, tulum, dezenfektan, ilaç, aşı, solunum cihazı gibi malzemeleri üretmek için tüm Türkiye ortak çalışma yürütmeye başladı.

MASKE HÜKÜMLÜDEN



Özel sektörün yanı sıra devlet kurumları da cerrahi maske ve N95 maske üretimi için çalışma başlatıldı. Bunun yanı sıra tek kullanımlık tulum, bone, eldiven üretimi için devlet kurumları harekete geçti. Bu kapsamda cezaevlerinde kalan hükümlüler ayda 1,5 milyon maske üretimine başladı. Ayrıca tek kullanımlık ameliyat önlüğü, sedye örtüsü gibi medikal tekstil ürünleri de dikiliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın talimatı üzerine, bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerinde üretim miktarları iki katına çıkarıldı, günlük bez maske imalatı 400- 500 bin seviyesine ulaştı.

VEFA DESTEK GRUBU 570 BİN HANEYE KOŞTU



Salgının en çok etkilediği 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağı sonrası polis, jandarma ve zabıta ekiplerine büyük görev düştü. Yaşlı vatandaşların her türlü ihtiyacı kolluk kuvvetleri tarafından karşılanıyor. Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları da yaşlıların ihtiyaçlarına hızır gibi yetişiyor. Gruplar, uygulamanın başladığı günden beri 569 bin 549 haneye ulaşarak, ilaçtan gıdaya tüm ihtiyaçlarını temin etti. Polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan vefa sosyal destek gruplarına vatandaşlar 112, 155, 156 ve diğer numaralardan ulaşarak ihtiyaçlarını bildirebiliyor.

KİMİ MAAŞ KİMİ MARKET



22 Mart-30 Mart tarihlerinde 112 üzerinden 218 bin 403 arama, 155 üzerinden 158 bin 445 arama, 156 üzerinden 55 bin 865 arama, diğer numaralardan 208 bin 253 arama olmak üzere toplam 640 bin 966 arama gerçekleştirildi. Bu aramalardan 569 bin 549 hanenin talepleri vefa sosyal destek grupları tarafından yerine getirildi.

TÜRK PROFESÖR TEDAVİ DENEMELERİNE BAŞLIYOR



Türkiye korona tedavisi için denemelere başlıyor. Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Sağlık Bakanlığı’ndan izin istedi. Hastalığı yenenlerden kan alınarak antikorlar izole edilip hastalara verilecek.

Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Kovid-19 hastalarından alınan antikorlarla virüs taşıyan 12 hastanın tedavisi için yapılacak klinik çalışmaya Sağlık Bakanlığı’nın onay sürecinin devam ettiğini duyurdu. Ovalı tedaviye ilişkin “Yoğun bakımda yatan hastalar için bağışık olan insanların hücrelerini ve kanındaki antikorlarını kullanacağız” dedi. Gelişmeyi Ovalı, sosyal medya hesabından “6 nisanda ilk covid19 spesifik immun plazma 12 hastanın tedavisi için bir klinik çalışma kapsamında kullanılmaya başlıyor. Bakanlık projemize onay verdi. Üretim başladı. Kahramanlarımı öpüyorum” diyerek duyurdu.

‘KORONA’YA 1 DAKİKADA RADYOLOJİK TESPİT



MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, geliştirilen yapay zeka programıyla, 1 dakikada koronavirüs tanısı belirleyen sistemi tanıtarak İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim etti. Taşdoğan, Kahramanmaraş Teknokent’te çalışır hale getirilen programla, tomografiyle hastanın 1 dakikadan daha kısa bir sürede teşhis edildiğini belirtti: “Bu uygulamayla her saniye bir tomografiye bakma imkânı olacak. Tomografiler yüzde 99.76 isabet oranıyla okuyacak. Bu dünyada 3’üncü, Türkiye´de ilk.”

‘KANDAKİ ANTİKORLARLA ÖLÜMDEN KURTARACAĞIZ’



Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, plazma tedavisinin detaylarını anlattı: “Hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş, kanında da 2 haftadır virüs bulunmayan gönüllü bağışçılarımızdan plazmalarını alıyoruz. Sıvı kısmını alıp diğer kısmını geri veriyoruz. Plazmada İmmunglobolin dediğimiz antikorlar var. Bu immunglobilinler, solunum sıkıntısına girmiş kişileri uçurumun kenarından alıyor. İlk grup hastalarımız iyileşmeye başladı, bu kişilerle temas kuracağız.”

OKULLAR FABRİKA GİBİ



Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 44 meslek ve teknik Anadolu liseleri, koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfektan üretimi yapmaya başladı. Nisan ayı başına kadar üretim yapan okul sayısının 100’e çıkarılması hedefleniyor. Okullarda üretilen tonlarca dezenfekten malzemesi hastaneler başta olmak üzere kamu kurumlarında kullanılmaya başlandı.

ASKERİ FABRİKA İLAÇ ÜRETİYOR



Milli Savunma Bakanlığı’na ait “İlaç Fabrikası” çalışmaya başladı. Geçmişi Kırım Harbine kadar uzanan fabrika Çin ve Japonya’da üretilen ve koronavirüse karşı etkili olduğu belirtilen ilacın muadilini üretmek için çalışıyor.

SAVUNMA SANAYİ NEFES OLUYOR



Virüsü salgını nedeniyle Türkiye’de seri üretimine başlanan tıbbi cihazlarda savunma sanayinde çalışan mühendisler önemli katkı sağlıyor. ASELSAN, Baykar gibi öncü firmalar, medikal ürün üreten şirketlerle ortak projeler yürüterek yerli solunum cihazı üretimi için durmadan çalışıyor.

ÜNİVERSİTELER AŞI YARIŞINDA



Salgına karşı aşı geliştirmek için üniversiteler yarışa girdi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi aşı için çalışma başlattı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bakanlığa bağlı Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü’nün de aşı için çalıştığını duyurdu.

50 BİN KİŞİYE 6 HAFTA 300 BİN KOLİ GIDA YARDIMI



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılacak yardımlara ilişkin vefa gıda yardım kolilerinin her hafta 50 bin adrese dağıtılacağını duyurdu. Yerlikaya, “Yaklaşık 73 bin çağrı aldık ve 65 binin biraz üzerinde büyüklerimizin talimatlarını yerine getirdik. Bu çağrılarla an be an büyüklerimizin emrindeyiz ama biz her hafta onların evine bir gıda yardım kolisi takdim edeceğiz. 50 bin adres, her hafta devam edecek. Eş zamanlı 39 ilçede günde 7-8 bin hanemizin kapılarını çalıp kendilerine takdim edeceğiz. 300 bin yardım kolisinin bir lirasında devletin parası yok. Devletimiz milletimiz el ele verdi. Hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum.”

ÖĞRETMENLER ODASINDA SİPERLİK MASKE ÜRETİMİ



Samsun’un Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde virüse karşı sağlık çalışanları için 3D yazıcılar kullanılarak siperlik maske üretimi başladı. Okulun atölyeye çevrilen öğretmenler odasında 4 idari ve 2 yardımcı personelin ürettiği siperlik maskeler, sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor. Ekip, bir maskeyi yaklaşık 2.5 saatte hazırlıyor. Yazıcıdan çıkarılan parçalar bileştirilip maske oluşturuluyor, üretimin uzun sürmesi nedeniyle geceleri belirli periyotlarda okula gelen öğretmenler vardiyalı çalışıyor. Şimdilik günde 20- 25 siper maske üretiliyor.

MEB ‘N95’ MASKE MAKİNESİ ÜRETECEK



Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında meslek liselerinde çok önemli bir adım atarak N95 standardında maske makinesi üretmek için kolları sıvadı. Bu amaçla Bakanlık, makine üretimi için Ar-Ge çalışmalarına başlamıştı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer konuya ilişkin şu bilgileri verdi: “Maske üretimi yapabilecek makine üretmek için İstanbul, Bursa ve Hatay’ı pilot iller olarak seçtik. Ar-Ge çalışmaları başarılı bir şekilde ilerliyor. Özellikle Hatay’daki arkadaşlarımız çok iyi mesafe aldılar. Nisan ayında ilk üretimi gerçekleştirmeyi planlıyoruz.”

VETERİNERLERDEN 'HAZIRIZ’ MESAJI



Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin ekipmanları ve bilgi birikimleriyle salgınla mücadeleye hazır olduklarını ifade etti. Kovid-19’un Türkiye’ye girdiği ilk günden itibaren veteriner hekimlerin teşhis, tedavi, aşı ve serum üretimi konusunda ciddi katkılar sunabileceğini vurguladıklarını hatırlatan Eroğlu şunları kaydetti: “Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak koronavirüsle mücadele kapsamında oda başkanlıklarımızdan acil koduyla serbest veteriner hekim, klinik, poliklinik ve hayvan hastanelerindeki solunum cihazı ve yoğun bakım ünitesi ekipmanlarının tam listesi istenmiştir. Biz hazırız.”