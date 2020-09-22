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22 Eylül 2020 Salı 17:08 | Son Güncelleme:

Türkiye, Ege'de yeni NAVTEX ilan etti

Türkiye, Ege'de yeni NAVTEX ilan etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merkel ve Michel arasındaki kritik görüşmenin ardından Türkiye, Limni Adası'nın Lozan ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edildiği için Ege'de yeni NAVTEX ilan etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merkel ve Michel arasındaki kritik görüşmenin ardından, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirileceği haberi geldi.  Önemli diplomasi trafiğinin ardından Ege'de yeni NAVTEX ilan edildi.

TÜRKİYE'DEN BİR LOZAN NAVTEX'İ DAHA

Türkiye, Limni Adası'nın Lozan ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edildiği için Ege'de yeni NAVTEX ilan etti. 24 Eylül saat 11.00'e kadar geçerli olacak.

<p>Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twittir'dan yaptığı açıklamada, 'Komandolarımız,

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