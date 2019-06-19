Türkiye Diyanet Vakfı öğrenci yutlarında kalmak için başvurular başladı

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, "Yurtlarımızda öğrencilere sadece konaklama hizmeti vermiyoruz. Aynı zamanda yurtlarımızda kalan gençlerimizi eğitiyor, bilgiyle donatıyor ve kişisel gelişimlerine katkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı. Türkiye Diyanet Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre Polat, Türkiye genelinde 28 il ve 6 ilçede hizmet veren TDV yurtlarına kayıtların başladığını, hem öğrencilerin hem de ailelerin yurtlarına büyük bir teveccühü olduğunu belirtti. Polat, bu yıl ülke genelindeki TDV yurtlarına 7 bin 354’ü kız, 3 bin 486’sı erkek olmak üzere toplam 10 bin 840 öğrenci kabul edilmesinin planlandığını bildirerek, erken kayıt döneminde bin 944 öğrenci kaydının alındığı bilgisini verdi.

Yükseköğretim düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerin TDV yurtlarına başvuruda bulunabileceğine işaret eden Polat, öğrencilerin "https://www.tdvyurt.com.tr" adresindeki ön kayıt formunu doldurarak başvurularını gerçekleştirebileceklerini aktardı.

Polat, yurda kabul edilen öğrencilerden şartları uygun olanlara yurt ücretinde indirim, kurs desteği, kamp ve eğitim faaliyetleri gibi çeşitli destekler sağladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yurtlarımızda öğrencilere sadece konaklama hizmeti vermiyoruz. Aynı zamanda yurtlarımızda kalan gençlerimizi eğitiyor, bilgiyle donatıyor ve kişisel gelişimlerine katkı sunuyoruz. Özellikle ilahiyat alanında eğitim alan gençlerimizin bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi noktasında ciddi bir alt yapımız var. Bu alanda hizmet veren diğer teşkilatlar karşısında Diyanet İşleri Başkanlığımız ile birlikte gençlerimize daha büyük bir fayda üretmiş oluyoruz."

AİLELER SMS İLE BİLGİLENDİRİLİYOR

Yurtlar konusunda verilen hizmetlerin, vatandaşlarca yakından takip edildiğini vurgulayan Polat, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin halkın halkın güvenini kazandığını belirterek, şunları ifade etti:

"Öğrencilerimizin eğitim hayatlarını rahatlıkla sürdürebilmeleri için internet hizmetimiz, ders çalışma salonlarımız ve kütüphanelerimiz ile hizmet sunuyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin güvenliği için tüm yurtlarımız güvenlik kameralarıyla donatılmış olup giriş-çıkış işlemleri parmak izi sistemi kullanılarak takip ediliyor. Öğrencilerimizin yurtlara girişleri ile ilgili velilere sms bilgilendirmesi yaparak çocuklarının durumundan haberdar olmalarını sağlıyoruz."

Polat, Diyanet İşleri Başkanlığı ile koordineli çalıştıklarının ve yurtlarda kalan öğrencilerin dini anlamda doğru bilgiye doğru kaynaklardan ulaşabilmelerine yardımcı olduklarının altını çizerek, "Bu sayede, gençlerimiz üzerinde birtakım oyunlar oynayıp, algısal operasyonlar yapmak isteyen FETÖ gibi karanlık mihrakların önünü kesmiş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TDV ÖĞRENCİ EVLERİ

Polat, ayrıca TDV şubeleri olan il müftülükleri aracılığı ile ülke genelinde toplam 458 öğrenci eviyle de öğrencilere güvenli ve huzurlu bir ortamda barınma hizmeti sunduklarını kaydetti. Öğrenci evlerinde 2 bin 111’i kız, bin 42’si erkek olmak üzere 3 bin 153 öğrenci kaldığını belirten Polat, talep olması durumunda şubeler aracılığıyla yeni öğrenci evleri açarak gençlerin hizmetine sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Polat, TDV'nin eğitim alanında yapmış olduğu faaliyetlere destek olmak isteyenlerin "EĞİTİM" yazarak 5601’e SMS göndererek 10 TL tutarında bağışta bulunabileceğini veya "bagis.tdv.org" web sitesi üzerinden de online olarak bağışta bulunabileceklerini bildirdi.

Yardım yapmak isteyenlerin anlaşmalı bankalar ve PTT aracılığıyla da bağış yapabileceğini hatırlatan Polat, bağışların öğrencilerin eğitim giderlerinde kullanıldığını belirtti.

(AA)