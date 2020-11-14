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  • Türkiye depremzedeler için seferber olmuştu... Battaniyeleri satmaya çalışırken yakalandılar
14 Kasım 2020 Cumartesi 10:07 | Son Güncelleme:

Türkiye depremzedeler için seferber olmuştu... Battaniyeleri satmaya çalışırken yakalandılar

Türkiye depremzedeler için seferber olmuştu... Battaniyeleri satmaya çalışırken yakalandılar
DHA

İzmir'deki yıkıcı deprem sonrası depremzedelere dağıtılan battaniyeleri satmaya çalışan şüphelilerin depolarına baskın düzenlendi.

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem sonrası depremzedelere dağıtılan battaniyelerin satılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ederken, Konak Belediyesi'ne depremzedeler için dağıtılan battaniyelerin satıldığı yönünde ihbar ulaştı.

Bunun üzerine, Konak Belediyesi'ne bağlı ekipler,1304 sokağa baskın düzenledi.

İnceleme yapan zabıta ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) logolu battaniyelerin satıldığını tespit etti. Battaniyeleri satmaya çalışan seyyar satıcılar hakkında işlem yapıldı. Satışların yapıldığı alanda bulunan battaniyeler ise toplanarak Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ait depolara kaldırıldı.

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