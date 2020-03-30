Türkiye coronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Son dakika coronavirüs Türkiye vaka ve ölü sayısı nedir? İşte detaylar…

Türkiye coronavirüs vaka ve ölü sayısı 30 Mart’ta da en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Vatandaşlar son dakika bilgilerini merak ediyor. Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden, bugüne kadar 65 bin 446 test yapıldığını belirtti. Son dakika coronavirüs Türkiye haritası ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CORONAVİRÜS TÜRKİYE VAKA VE ÖLÜ SAYISI

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu.

Tabloya göre, toplam test sayısı 65 bin 446, toplam vaka sayısı 9 bin 217, toplam vefat sayısı 131, toplam yoğun bakım hasta sayısı 568, toplam entübe hasta sayısı 394, toplam iyileşen hasta sayısı ise 105 oldu. Dünkü (29 Mart) test sayısı 9 bin 982, vaka sayısı 1815, vefat sayısı ise 23 olarak kayıtlara geçti.

DÜNYADA ÖLÜ VE VAKA SAYISI

Dünya genelinde korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 34 bine ulaştı. Dünya genelinde en yüksek ölü sayısı 10 bin 779’la İtalya’da kaydedildi. İtalya’da teşhis edilen vaka sayısı ise 97 bin 689 olarak bildirildi. En yüksek vaka sayısı ise 131 bin 403 olarak ABD’de görülüyor.