Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte corona virüsü son dakika vaka sayısı…

Corona virüsü vaka sayısı bugün de arama motorlarında araştırılıyor. Salgın nedeniyle dünyada ölü sayısı 19 bin sınırına yaklaştı. Dünyada toplam vaka sayısı ise 423 bin sınırında seyrediyor. Bakan Koca’nın son dakika açıklamalarından sonra corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Detaylar haberimizde...

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE VAKA VE ÖLÜ SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden corona virüsü son dakika açıklamalarında bulunmuştu. Bakan Koca, "’Kaç kişi?’ 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" ifadelerini kullanmıştı.

Eklenen vaka sayılarıyla birlikte Türkiye’de corona virüsü son dakika vaka sayısı 1872’ye ulaşmış oldu. Ölü sayısı ise 44 oldu.

DÜNYADA CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI

Dünya genelinde ölü sayısı 18 bin 916’ya ulaşırken; vaka sayısı ise 422 bin 989’a yükseldi. En yüksek ölü sayısı 6 bin 820 ile İtalya’da görülüyor.