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  3. Türkiye Burkina Faso'daki kilise saldırısını kınadı

Türkiye Burkina Faso'daki kilise saldırısını kınadı

Türkiye Burkina Faso'daki kilise saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, "Terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Burkina Faso halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da Protestan kilisesine yönelik terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso'nun kuzey bölgesinde Nijer sınırında yer alan Hantoukoura köyünde 14 kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Burkina Faso halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

13 BÖLGENİN 7'SİNDE OHAL

Burkina Faso'da terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 4 yılda 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak'ta olağanüstü hal ilan edilmişti.

Olağanüstü hal, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

AA


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