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17 Ekim 2020 Cumartesi 00:08 | Son Güncelleme:

Türkiye bir değerini kaybetti

Türkiye bir değerini kaybetti

AKŞAM yazarı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan (51), tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Acı haberi duyuran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “Bu ülkenin güzel insanlarından biriydi” dedi.

Gazetemiz köşe yazarı ve AK Parti İstanbul milletvekili Markar Eseyan, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşütü. Eseyan’ın vefat haberini veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Sevgili Markar Eseyan’ı kaybettik, başımız sağ olsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi” dedi. Geçtiğimiz yıl mide kanseri teşhisi konan Markar Eseyan bir süredir tedavi görüyordu.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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