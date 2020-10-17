Türkiye bir değerini kaybetti

Gazetemiz köşe yazarı ve AK Parti İstanbul milletvekili Markar Eseyan, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşütü. Eseyan’ın vefat haberini veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Sevgili Markar Eseyan’ı kaybettik, başımız sağ olsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi” dedi. Geçtiğimiz yıl mide kanseri teşhisi konan Markar Eseyan bir süredir tedavi görüyordu.