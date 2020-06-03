Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7458
  • 7,5701
  • 372.82
  • 108971
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Türkiye Bankalar Birliği'nden kısa mesajla gelen uygulama linklerine dair uyarı
03 Haziran 2020 Çarşamba 12:20 | Son Güncelleme:

Türkiye Bankalar Birliği'nden kısa mesajla gelen uygulama linklerine dair uyarı

Türkiye Bankalar Birliği'nden kısa mesajla gelen uygulama linklerine dair uyarı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), vatandaşlara kısa mesajla (SMS) gelen uygulama linklerine karşı ihtiyatlı olunması çağrısında bulundu.

TBB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''SMS ile gelen uygulama linklerine karşı ihtiyatlı olalım.'' ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer alan videoda ise ''Cihazınıza SMS ile gelen ve banka uygulamasını çağrıştıran linklerden uygulama indirmeyin. Mobil cihazınıza güncel bir antivirüs programı yükleyin.'' uyarılarına yer verildi.


Türkiye'den müthiş hamle... Uzaya fırlatılacağı tarih belli oldu!
İkinci el araçta büyük oyun... Fiyatları onları yükseltiyor!
Cimbom'un birkaç yıldır istediği yıldızı Fener kapıyor
Bakan müjdeyi verdi: Yurtlarda karantina sona erdi
Oteller için yeni karar çıktı! Artık böyle olacak
MSB'den açıklama: Her türlü tedbir alındı

MSB'den açıklama: Her türlü tedbir alındı

Sınavdan önce o besinler zehirlenmeye neden olabilir!

Sınavdan önce o besinler zehirlenmeye neden olabilir!

Dünyanın en ateşli stadyumlarını açıklandı!

Dünyanın en ateşli stadyumlarını açıklandı! Türkiye'den hangi takım listede?

Doğada çok nadir görülen albino hayvanlar

Doğada çok nadir görülen albino hayvanlar