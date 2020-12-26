Türkiye-Azerbaycan "Tercihli Ticaret" kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri yeniden şekillendirecek olan "Tercihli Ticaret" kanunu yürürlüğe girdi.

AA'da yer alan habere göre, Türkiye ile Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İki ülke arasındaki anlaşma 25 Şubat 2020'de Bakü'de imzalanmıştı. Kanun, anlaşma eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanını yetkili kılıyor.