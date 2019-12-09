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  3. Türkiye artık iftiralara 1915.gov.tr'den cevap verecek

Türkiye artık iftiralara 1915.gov.tr'den cevap verecek

Türkiye artık iftiralara 1915.gov.tr'den cevap verecek

Cumhurbaşkanlığı, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ülkemiz aleyhine yürütülen saldırılara karşı özel bir internet sitesi oluşturdu. Tarihsel bilgi ile verileri içeren ve İngilizce olarak hazırlanan “1915.gov.tr” isimli site ile soykırım iftiralarına cevap verilecek.

Cumhurbaşkanlığı, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ülkemiz aleyhine yürütülen saldırılara karşı özel bir internet sitesi kurdu. Tarihsel bilgi ve verileri içeren ve İngilizce olarak hazırlanan “1915.gov.tr” isimli internet sitesi ile soykırım iftiralarına cevap verilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN’IN MEKTUBU DA VAR
İngilizce olarak yayına başlayan sitenin ilk sayfasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bugünün dünyasında tarihten husumet çıkarmak ve yeni kavgalar üretmek kabul edilebilir olmadığı gibi ortak geleceğimizin inşası bakımından hiçbir şekilde yararlı değildir” sözleri yer alıyor. Sitede 1915 olayları hakkında yasal siyasal ve bilimsel kaynakların yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski Ermenistan Devlet Başkanı Robert Kocharian’a mektubu, sözde soykırıma yönelik mesajları, 1915 olaylarına ilişkin mahkeme kararları yer alıyor.

9 SORUYA TEK TEK CEVAP
Web sitesinde ayrıca, 1970’lerde ve 1980’lerde Ermeni teröristleri tarafından yapılan saldırılar da belgeleriyle ortaya konuyor. Şehit ettikleri 31 Türk diplomatın ve aile üyelerinin listesi ile ASALA’nın yaptığı katliamları anlatan gazete kupürleri de bulunuyor. Sitede en çok sorulan 9 soruya verilen cevaplar da tek tek yer aldı.

İFTİRALARA CEVAPLAR
Sitenin amacını İletişim Başkanı Fahrettin Altun şöyle özetledi: “Bu site tarihsel bilgi ve verileri merkeze alarak, her fırsatta ülkemizin önüne konan sözde Ermeni soykırımı iftirasına uluslararası alanda cevaplar veriyor. Böylelikle konunun siyaset alanda bir ‘sopa’ olarak kullanılmaması, tarihin siyasallaştırılmaması ve gerçek tarihsel bilginin açığa çıkarılması gerektiğine ilişkin tezimize katkıda bulunmuş oluyoruz.”

(Yeni Şafak)


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