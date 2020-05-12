Türkiye, Arnavutluk ve Makedonya'ya tıbbi yardım gönderiyor

Türkiye'nin Covid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından etkilenen ülkelere yardımı sürüyor.

Bu kapsamda, Türk Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağına yüklenerek Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya gönderildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın talimatlarıyla Kızılay tarafından hazırlanan COVID-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk'a ulaştıracak TSK'ya ait uçağımız Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan havalandı" ifadelerine yer verildi