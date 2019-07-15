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  3. Türkiye Almanya'dan FETÖ'cü İlhami Polat'ın iadesini istedi

Türkiye Almanya'dan FETÖ'cü İlhami Polat'ın iadesini istedi

Türkiye Almanya'dan FETÖ'cü İlhami Polat'ın iadesini istedi

Türkiye, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ihanet girişimi sırasında aktif rol oynayan eski Kara Harp Okulu kurmay başkanı İlhami Polat'ın Almanya'dan iadesini istedi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Polat'ın iade işlemleri için Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulundu.

Bugüne kadar aralarında Fikret Seçen ve Zekeriya Öz gibi isimlerin yer aldığı FETÖ/PDY üyesi 54 kişinin iadesini isteyen Türkiye'nin, Almanya'dan resmen istediği kişi sayısı İlhami Polat ile 55'e yükseldi.

Alman medyası da darbeye doğrudan katıldığı tespit edilen Polat'ın 2017 yılında Yunanistan üzerinden Frankfurt’a geldiğini ve sığınma talebinde bulunan Polat’a Almanya'nın geçici koruma statüsü verdiğini yazmıştı.

İlhami Polat’ın meslekten ihraç edilen ve itirafçı olan hakim eşi Suzan Polat, eşinin darbe emrini doğrudan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’den aldığını söylemişti.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar iade taleplerine olumlu cevap alınamadığına dikkati çekerek, ''Bu durum geçmişi tarihin derinliklerine uzanan çok boyutlu ikili ilişkilerle bağdaşmamaktadır. Türk toplumunu derin hayal kırıklığına uğratmaktadır. Almanya'nın atacağı olumlu adımlar ikili ilişkilerde yaşanılan sıkıntının aşılmasına büyük katkı sağlayacaktır.'' ifadesini kullanmıştı.

(AA)

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