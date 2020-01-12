A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Elemeleri yarı final mücadelesinde Polonya'yı 3-2 mağlup ederek adın finale yazdırmayı başardı. Fileninn Sultanları olimpiyat biletini alabilmek için bugün final maçında Almanya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Almanya voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye Almanya voleybol maçı saat kaçta? İşte tüm bu soruların yanıtlarını sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

TÜRKİYE ALMANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Almanya voleybol maçı Teve2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE ALMANYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları biletini alabilmek için bugün saat 19.30'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.

ALMANYA, HOLLANDA'YI DEVİRDİ

Voleybolda 2020 CEV Kadınlar Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri’nin yarı finalinde Almanya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Almanya, Hollanda’nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen elemelerdeki müsabakayı 27-25, 25-23 ve 25-22’lik setlerle kazandı ve finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 14 kişilik kadrosu ile idari ve teknik kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Pasörler: Naz Aydemir Akyol (Fenerbahçe Opet), Cansu Özbay (VakıfBank)

Pasör Çaprazları: Meryem Boz (Aydın B.Şehir Bld.), Ebrar Karakurt (VakıfBank)

Smaçörler: Hande Baladın (Eczacıbaşı VitrA), Meliha İsmailoğlu (VakıfBank), Şeyma Ercan (Türk Hava Yolları), Tuğba Şenoğlu (Atlasglobal Yeşilyurt), Fatma Yıldırım (Fenerbahçe Opet)

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet), Zehra Güneş (VakıfBank), Aslı Kalaç (Galatasaray HDI Sigorta)

Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Ayça Aykaç (Atlasglobal Yeşilyurt)