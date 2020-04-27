Türkiye, ABD'nin yardım talebini geri çevirmedi: Dev uçak yola çıkıyor

Türkiye, küresel bir pandemiye dönüşen koronavirüs salgınına karşı mücadelede dost ve müttefiklerinin yardımına koşmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, koronavirüsle mücadele sürecinde şimdiye dek 55 ülkeye yardım götüren Türkiye, bu kez ABD’nin imdadına yetişiyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ABD’ye 500 bin maske, 4 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 1500 gözlük, 400 N95 maske ve 500 surat koruyucu malzeme gönderileceği bildirildi.

28 Nisan Salı günü Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan kalkacak olan askerî bir uçağın, söz konusu yardımları Amerikan halkına götüreceği açıklandı.