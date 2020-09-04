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  3. Türkiye 7 bölgede petrol aramaya başlıyor
04 Eylül 2020 Cuma 10:07 | Son Güncelleme:

Türkiye 7 bölgede petrol aramaya başlıyor

Türkiye 7 bölgede petrol aramaya başlıyor

Türkiye, Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük tarihi doğal gaz keşfinin ardından şimdi de Doğu Akdeniz'de Türk karasuları dışındaki 7 alanda petrol arayacak. Oruç Reis sismik araştırma gemisi ruhsatların çıkmasıyla bölgeye gidecek. Uzmanlar, bölgeden Türkiye'nin ihtiyacı olan petrolün büyük bir bölümünün çıkarılabileceğine vurgu yapıyor.

Türkiye denizden komşusu Libya ile imzaladığı Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası ile Deniz Yetki Alanlarının sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası kapsamında Girit ile Kıbrıs arasında kalan bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı petrol arama çalışmasına başlayacak. Ruhsat süreci için çıkılan 90 günlük askı süresi 1 Eylül itibarıyla tamamlandı. Ruhsatların çıkmasıyla arama yapmak üzere bölgeye ilk olarak Oruç Reis sismik araştırma gemisi gidecek.

7 ALAN İÇİN ARAMA BAŞVURUSU

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Libya ile yapılan tarihi anlaşmanın ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de 12 millik Türk karasuları dışında sahip olduğu iki petrol arama ruhsat alanı için ilave, beş alan için de yeni ruhsat başvurusu yaptı.

RUHSATLARIN ÇIKMASI İLE ORUÇ REİS BÖLGEYE GİDECEK

30 Mayıs'ta yapılan başvuru sonrası söz konusu 90 günlük süre ise 1 Eylül itibarıyle doldu. Ruhsatların çıkmasıyla arama yapmak üzere bölgeye ilk olarak Oruç Reis sismik araştırma gemisi gidecek.

PETROL ARANMAYA BAŞLANACAK

Çıkacak arama ruhsatları sonrasında Türkiye, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de özellikle son zamanlarda geliştirmiş olduğu petrol arama ve sondaj çalışmalarına yönelik kabiliyetlerini Libya'da sınırları çizilmiş bölgeye de taşıyacak. Libya ile yapılan anlaşma kapsamında Girit ile Kıbrıs arasında kalan bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı petrol arama çalışması başlayacak.

İHTİYACIMIZIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜ KARŞILAYABİLİR

Uzmanlar Libya ile yapılan ekonomik münhasır bölge anlaşması kapsamında arama yapılacak bölgeden Türkiye'nin ihtiyacı olan petrolün büyük bir bölümünün çıkarılabileceğine vurgu yapıyor.

8 MİLYAR VARİLLİK PETROL REZERVİ

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nin 2010 yılında yayımladığı rapora göre, Doğu Akdeniz'de kıyı şeritleri petrol ve doğal gaz yatakları açısından paha biçilemez değerde. 

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