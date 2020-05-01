Türkiye 24 TV'den öğrendi... FETÖ'cü hesaplara operasyon

Edinilen bilgiye göre, Kacsaatoldu ve Dahi Bilal gibi hesapları yöneten kişilerin kimlik tespitleri yapıldı.

Söz konusu kişilerin FETÖ üyesi olduklarının ortaya çıktığı ve Gaziantep'te emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alındıkları öğrenildi.

'FETÖ'CÜ HESAP SAHİPLERİ YAKALANDI'



Serkan Fıçıcı (@Serkan_Ficici): FETÖ'nün sosyal medyada operasyon çekip yalanlarla ortalığı birbirine katan hesapların sahipleri Gaziantep'te bir operasyonla yakalandılar. pic.twitter.com/dv6RfZti6h — 24 TV (@yirmidorttv) May 1, 2020