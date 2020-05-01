Türkiye 24 TV'den öğrendi... FETÖ'cü hesaplara operasyon
Edinilen bilgiye göre, Kacsaatoldu ve Dahi Bilal gibi hesapları yöneten kişilerin kimlik tespitleri yapıldı. Söz konusu kişilerin FETÖ üyesi olduklarının ortaya çıktığı ve Gaziantep'te emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alındıkları öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Kacsaatoldu ve Dahi Bilal gibi hesapları yöneten kişilerin kimlik tespitleri yapıldı.
Söz konusu kişilerin FETÖ üyesi olduklarının ortaya çıktığı ve Gaziantep'te emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alındıkları öğrenildi.
'FETÖ'CÜ HESAP SAHİPLERİ YAKALANDI'— 24 TV (@yirmidorttv) May 1, 2020
Serkan Fıçıcı (@Serkan_Ficici): FETÖ'nün sosyal medyada operasyon çekip yalanlarla ortalığı birbirine katan hesapların sahipleri Gaziantep'te bir operasyonla yakalandılar. pic.twitter.com/dv6RfZti6h
'FETÖ'CÜ HESAPLARA OPERASYON'— 24 TV (@yirmidorttv) May 1, 2020
Ersoy Dede (@ersoydede): Gaziantep'te yapılan operasyon istihbarat, terörle mücadele ve siber suçlarla mücadele güçlerinin ortak operasyonudur. Vaktin Fuat Avni'si neyse bunlar da aynı zihniyetteler... pic.twitter.com/XOs9KNRyRd