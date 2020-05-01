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  3. Türkiye 24 TV'den öğrendi... FETÖ'cü hesaplara operasyon

Türkiye 24 TV'den öğrendi... FETÖ'cü hesaplara operasyon

Türkiye 24 TV'den öğrendi... FETÖ'cü hesaplara operasyon

Edinilen bilgiye göre, Kacsaatoldu ve Dahi Bilal gibi hesapları yöneten kişilerin kimlik tespitleri yapıldı. Söz konusu kişilerin FETÖ üyesi olduklarının ortaya çıktığı ve Gaziantep'te emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alındıkları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kacsaatoldu ve Dahi Bilal gibi hesapları yöneten kişilerin kimlik tespitleri yapıldı. 

Söz konusu kişilerin FETÖ üyesi olduklarının ortaya çıktığı ve Gaziantep'te emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alındıkları öğrenildi.


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