Türkiye, 16 yaş altı ve 55 yaş üstü Libya vatandaşlarına vize muafiyeti getirdi
Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti'yle yakın iş birliği kapsamında yeni bir adım daha atıldı ve Libya vatandaşı 16 yaşından küçükler ve 55 yaşından büyükler için vize kolaylığı getirildi.
Libya'nın 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük Libya vatandaşlarının, Türkiye'ye 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi.