09 Haziran 2020 Salı 13:01 | Son Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Salgın Sırasında Mültecilerin ve Yerlerinden Edilen Diğer İnsanların Durumu: Uluslararası İşbirliği İhtiyacı" etkinliğinde konuşuyor
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle (sağlık ekipmanı) yardım isteyen 125 ülkenin talebini karşıladığını söyledi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız
Türkiye 125 ülkenin talebini karşıladı
Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle (sağlık ekipmanı) yardım isteyen 125 ülkenin talebini karşıladığını söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Salgın Sırasında Mültecilerin ve Yerlerinden Edilen Diğer İnsanların Durumu: Uluslararası İşbirliği İhtiyacı" etkinliğinde konuşuyor
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle (sağlık ekipmanı) yardım isteyen 125 ülkenin talebini karşıladığını söyledi.