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  3. Türkiye 125 ülkenin talebini karşıladı
09 Haziran 2020 Salı 13:01 | Son Güncelleme:

Türkiye 125 ülkenin talebini karşıladı

Türkiye 125 ülkenin talebini karşıladı

Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle (sağlık ekipmanı) yardım isteyen 125 ülkenin talebini karşıladığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Salgın Sırasında Mültecilerin ve Yerlerinden Edilen Diğer İnsanların Durumu: Uluslararası İşbirliği İhtiyacı" etkinliğinde konuşuyor 

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle (sağlık ekipmanı) yardım isteyen 125 ülkenin talebini karşıladığını söyledi.

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