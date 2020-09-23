Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yer alacağı 35 katlı Türkevi Binası, New York'un sembol binalarından biri olmaya aday gösteriliyor.



LALE ŞEKLİNDE GÖKYZÜNE YÜKSELECEK

AA'da yer alan haberde Yeni Türkevi, geleneksel Türk mimari motifleri taşımasıyla dikkat çekiyor.

Ayrıca lale şeklinde gökyüzüne yükselecek olan yeni Türkevi, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor.