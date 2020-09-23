23 Eylül 2020 Çarşamba 11:06 | Son Güncelleme:
Türkevi Binası, New York'un sembol binalarından biri olmaya aday gösteriliyor
AA
New York'ta Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yer alacağı Yeni Türkevi Binasında yapım aşamasının sonlarına yaklaşılıyor.
Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yer alacağı 35 katlı Türkevi Binası, New York'un sembol binalarından biri olmaya aday gösteriliyor.
LALE ŞEKLİNDE GÖKYZÜNE YÜKSELECEK
AA'da yer alan haberde Yeni Türkevi, geleneksel Türk mimari motifleri taşımasıyla dikkat çekiyor.
Ayrıca lale şeklinde gökyüzüne yükselecek olan yeni Türkevi, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor.