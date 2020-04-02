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  3. Turkcell, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 Milyon TL katkıda bulunduğunu duyurdu

Turkcell, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 Milyon TL katkıda bulunduğunu duyurdu

Turkcell, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 Milyon TL katkıda bulunduğunu duyurdu

Turkcell, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 Milyon TL katkıda bulunduğunu duyurdu

Turkcell, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon TL katkıda bulunduğunu duyurdu.

AA'nın aktardığı habere göre, Turkcell'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Turkcell Türkiye'siz, Türkiye de Turkcell'siz olmaz. Bugün yine "Bizsiz Olmaz" diyoruz. Cumhurbaşkanımız himayesinde #BizBizeYeterizTürkiyem sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon TL katkıda bulunuyoruz. Turkcell olarak bu süreçte bayilerimizi, yüklenicilerimizi, çözüm ortaklarımızı ayakta tutmayı ve istihdama katkı sağlamayı da bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu zor günleri el birliği ile aşacağımıza inancımız tam. Türkiye'nin Turkcell'i olarak, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemizin ve halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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