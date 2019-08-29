Türkçede fiillere eklenen görülen geçmiş zaman kipi eki hangisidir? Güven Bana sorusu Türkçede fiillere eklenen görülen geçmiş zaman kipi eki hangisidir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 29 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: -yor

B: -ecek

C: -di

D: -miş

Doğru cevap: di