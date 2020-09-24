Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli atandı. Üniversitenin yeni rektörü ile ilgili aramalar hız kazandı. Peki, Türkay Dereli kimdir? Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli kaç yaşında?

PROF. DR. TÜRKAY DERELİ KİMDİR?

Prof. Dr. Türkay Dereli, 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Gaziantep Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Dereli, lisansüstü çalışmalarını tamamlayarak Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent (Dr. Öğretim Üyesi) olarak çalışmaya başlamıştır.

2002 yılında Doçent unvanını alan Prof. Dr. Türkay Dereli, 2007 yılında Profesörlük kadrosuna atanmıştır. Endüstriyel ve güncel araştırma projeleri ile ulusal ve uluslararası konferans organizasyonlarında görev almıştır. Türkiye’deki ilk yenilik merkezi ile bilişim ve hızlı prototipleme laboratuvarlarının Gaziantep’te kurulması için çalışmıştır.

Çok sayıda özgün makale, tebliğ ve kitapları yayınlanmıştır. Web of Science kayıtlarına göre; SCI/SCI-E/SSCI indeksli dergilerde 70’in üzerinde eseri yayınlanmış olup h-indeks sayısı 22 olan Prof. Dr. Türkay Dereli’nin bu yayınlarına 1500’e yakın atıf verilmiştir.