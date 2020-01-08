TürkAkım'da tarihi gün! Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, ortak açıklama yapıyor

Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı bugün İstanbul'da düzenlenen törenle gerçekleştiriliyor.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov katılıyor.

Putin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Rusya-Türkiye arasındaki işbirliği, engelleme çabalarına rağmen her alanda gelişiyor.

Ayrıntılar geliyor...

BORU HATTI 31 ARALIK'TA GAZ AKIŞINA HAZIR HALE GETİRİLDİ

Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşan TürkAkım'ın inşaat süreci sona erdi. Anapa'da bulunan Russkaya Kompresör İstasyonu ve Türkiye Kıyıköy Alım Terminali de tamamlandı.

Rus gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek TürkAkım boru hattı 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirildi.

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderilecek.

AÇILIŞ ÖNCESİ İKİ LİDERDEN KRİTİK ZİRVE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni için İstanbul'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye-Libya Mutabakatı" kitabını hediye etti.

İngilizce ve Türkçe hazırlanan kitap, "Doğu Akdeniz'in Jeopolitik Önemi", "Doğu Akdeniz’in Hidrokarbon Potansiyeli", "Türkiye’nin Doğu Akdeniz Konusundaki Pozisyonu", "Doğu Akdeniz'e İlişkin AB, GKRY ve Yunanistan'ın Tutumu" ve "Türkiye-Libya Mutabakatı" bölümlerinden oluşuyor.

Kitapta, Doğu Akdeniz'in tarih boyunca ve günümüzde nasıl bir stratejik öneme sahip olduğu ortaya konuluyor.

Bununla birlikte, Doğu Akdeniz'in hidrokarbon potansiyeli, farklı raporlardan elde edilen verilerle ve görsellerle detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz konusundaki haklı pozisyonunun uluslararası hukuk ve uluslararası anlaşmalar temelinde detaylı bir şekilde ele alındığı kitapta, Türkiye ve KKTC'nin sahip olduğu hakların ve meşruiyetinin altı özellikle çiziliyor.

AB, GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) ve Yunanistan'ın haksız hamlelerinin de incelendiği kitapta, söz konusu çıkışların Türkiye bağlamında ne ifade ettiği ve uluslararası anlaşmalar kapsamında nasıl bir karşılığı olduğu da anlatılıyor.

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakatı siyasi, hukuki ve ekonomik olarak birçok açıdan inceleyen kitap, tüm sürecin ve mutabakatın potansiyel sonucunun detaylı bir sunumunu ortaya koyuyor.