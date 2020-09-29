29 Eylül 2020 Salı 15:37 | Son Güncelleme:
NATO'daki Doğu Akdeniz toplantısı sona erdi
Son Dakika Haberleri.. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısı bugün gerçekleşti.
NATO Karargahı'ndaki toplantıya iki ülke heyetleri katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların yapılmasına karar verilmişti.