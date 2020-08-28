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  3. Türk Yıldızları'ndan saygı uçuşu! Taarruz'un 98. yılında Miralay Reşat Bey ve silah arkadaşlarına dua
28 Ağustos 2020 Cuma 03:49 | Son Güncelleme:

Türk Yıldızları'ndan saygı uçuşu! Taarruz'un 98. yılında Miralay Reşat Bey ve silah arkadaşlarına dua

Türk Yıldızları'ndan saygı uçuşu! Taarruz'un 98. yılında Miralay Reşat Bey ve silah arkadaşlarına dua

Büyük Taarruz'un 98. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da saygı uçuşu gerçekleştirdi.

“Büyük taarruz” emrinin verilmesinin ardından Çiğiltepe sırtlarını almakla görevlendirilen, ancak Mustafa Kemal Atatürk’e verdiği sözü yerine getiremediği için beylik tabancasıyla yaşamına son veren Miralay Reşat Bey ve silah arkadaşları için anma töreni düzenlendi. Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği’nde Kur’an-ı Kerim okundu, törene katılanlar kahramanların kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. 

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