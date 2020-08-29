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  3. Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için yaptığı gösteri uçuşunda göklere Türk bayrağı nakşetti
29 Ağustos 2020 Cumartesi 13:37 | Son Güncelleme:

Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için yaptığı gösteri uçuşunda göklere Türk bayrağı nakşetti

Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Büyük Taarruz'un 98'inci yılı sebebiyle Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu icra etti. Uçuşta ilk defa gökyüzüne Türk bayrağı nakşedildi.

Afyonkarahisar'da Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösteri uçuşu icra etti.

Büyük Taarruz'un 98'inci yılı nedeniyle göklerde yapılan gösteri uçuşunda ilklere tanıklık edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, uçuşta ilk defa gökyüzüne Türk bayrağının nakşedildiği belirtildi.

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Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için yaptığı gösteri uçuşunda göklere Türk bayrağı nakşetti
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