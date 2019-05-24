Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki görüşmeler sona erdi
MSB:"Atina’da yapıcı bir ortamda gerçekleşen Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki görüşmeler sona erdi. Görüşmelere yakın zamanda Türkiye’de devam edilmesi planlanıyor."
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan milli savunma bakanlıkları heyetleri arasında Atina'da yapılan görüşmeler hakkında açıklamada bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk ve Yunan Millî Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasında Ege'de gerginliğin azaltılması ve askeri faaliyetler esnasında istenmeyen hadiselerin önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi maksadıyla 20-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında Atina'da teknik görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapıcı bir ortamda gerçekleşen görüşmelerin yakın zamanda Türkiye'de devam etmesi planlanmaktadır."