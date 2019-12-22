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  3. Türk ve Rus heyetler Moskova'da bir araya gelecek: Masada Libya mutabakatı ve İdlib var

Türk ve Rus heyetler Moskova'da bir araya gelecek: Masada Libya mutabakatı ve İdlib var

Türk ve Rus heyetler Moskova'da bir araya gelecek: Masada Libya mutabakatı ve İdlib var

Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren Libya mutabakatı sonrası gözler yarın başlayacak Türk ve Rus heyetlerinin Rusya'daki temaslarına çevrildi. Bu kapsamda, Türkiye'den bir heyet Moskova'ya giderken masadaki başlıklarda İdlib'den Türkiye'ye yönelik olası göç dalgası ve Libya mutabakatı olacak.

Türk ve Rus heyetlerinin Rusya'daki temasları Pazartesi başlayacak. Moskova'daki görüşmelerde, Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren Libya mutabakatı kapsamlı olarak ele alınacak. Libya'da istikrarlı bir ortamın sağlanmasına yönelik ortak atılacak adımlar ve işbirliği konuları da görüşülecek.

Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor. Milli Savunma Bakan Yardımcısı ile istihbarat birimlerinden yetkililer de heyette yer alıyor.

Türk ve Rus heyetlerinin temaslarında, Rusya Devlet Başkanı Putin’in 8 Ocak'ta gerçekleştireceği Türkiye ziyareti de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in yapacağı görüşmenin hazırlıkları ele alınacak.


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