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  • Türk ticaret gemisi Roseline-A'da hukuk dışı arama... Başsavcılık resen soruşturma başlattı
27 Kasım 2020 Cuma 12:24 | Son Güncelleme:

Türk ticaret gemisi Roseline-A'da hukuk dışı arama... Başsavcılık resen soruşturma başlattı

Türk ticaret gemisi Roseline-A'da hukuk dışı arama... Başsavcılık resen soruşturma başlattı

Son Dakika Haberleri.. Türk ticaret gemisi Roseline-A'da İrini Harekâtı unsurları tarafından hukuka aykırı bir şekilde arama yapılmasına ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

Türk bayraklı Roseline- A ticari gemisinin, 22 Kasım 2020 tarihinde, açık denizde saat 12.30'da İrini Harekâtı unsurlarından olan Alman Hamburg Fırkateyni tarafından durdurularak aranması tepkilere yol açmıştı. 

Son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayraklı Roseline-A isimli ticari geminin açık denizde durdurulup aranması nedeniyle resen soruşturma başlattı

Ayrıntılar geliyor...

Editör:<a href='#0'> </a><a href='mailto: eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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