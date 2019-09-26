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  3. Türk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama

Türk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama

Türk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama

Türk Telekom, deprem sebebiyle mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, şirketin sabit ses, geniş bant ve fiber altyapısında herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını duyurdu.

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada, "Merkez üssü Silivri olan deprem sebebiyle, mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, sabit ses, geniş bant ve fiber altyapımızda herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını belirtiriz. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi  (AA)

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