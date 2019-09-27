Türk Telekom'dan müşterilerine 10 GB'lık özür hediyesi

İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ailelerini ve sevdiklerini aramaya çalışan birçok vatandaş, şebekelerde yaşanan yoğunluk ve teknik sorunlardan dolayı sağlıklı bir şekilde hizmet alamadı.

Türk Telekom Medya Merkezi’nden yapılan açıklamada, müşterilere yaşatılan olumsuz deneyimden dolayı özür dilenirken, bunu “bir nebze de olsa” telafi edebilmek adına tüm abonelere hediye verileceği bildirildi.

Söz konusu basın duyurusunda şunlar kaydedildi:

“Türk Telekom Ailesi olarak, kesintisiz ve daha güvenli iletişim için yaptığımız mobil teknoloji yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen deprem, şebekemizde aksamalara neden olmuştur.

Mobil abonelerimize bir süreliğine de olsa kesintisiz iletişim sağlayamamanın derin üzüntüsü içindeyiz. Yaşattığımız bu olumsuz deneyimden ötürü içtenlikle özür diler, sabır ve anlayışları için müşterilerimize teşekkür ederiz.

Yaşanan bu olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır.

Tüm müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”