Türk sularında anlık istihbaratla güvenli gemi geçişi

Bülent ŞANLIKAN

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, tüm uluslararası deniz trafiğini takip edebileceği, gemi, yük, rota tanıma ve planlama yapabileceği uluslararası dijital sisteme entegrasyon için HAVELSAN ile anlaştı. Anlaşma sayesinde deniz trafik kontrolü tüm dünyayla bütünleşecek şekilde dijital olarak gerçekleşecek. Stratejik olarak da önemli olan deniz trafiğinde milli yazılım ve donanım döneminin de böylece adımı atılmış oldu. Yeni sistem anlaşmasına imza atan HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, AKŞAM’a konuştu.

DENİZ KAZALARI AZALACAK

Türk sularında devrim niteliğindeki gelişmeyle ilgili HAVELSAN Genel Müdürü Atalay şöyle konuştu: “Yeni Gemi Trafik Yönetim Sistemi, HAVELSAN mühendisleri tarafından geliştiriliyor. Böylece Çanakkale’den giren bir gemi Karadeniz’e çıkana kadar yüksek teknolojiyle sürekli izlenecek. Boğazlardan daha güvenli geçişi sağlanarak deniz kazaları azalacak. HAVELSAN ile Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün deniz trafik kontrol işlemleri, BM Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından 2023'e kadar güncellenecek dijital dönüşüm kurallarına göre dizayn edilecek.”

GÜVENİLİR ALT YAPI

“Dijital denizcilik sistemi, sektörün ana omurgasını oluşturacak. Öncelik sistemin ulusal sistemlerimizle birlikte çalışabilmesi. Yabancı ülkelerden tedarik edilen ve yüksek teknoloji içeren sistemlerin bakım ve idame maliyetleri oldukça yüksek. Bu sistem milli imkânlarla gerçekleştirilecek ve ülkemiz denizcilik sistemi birçok yönden daha güvenilir bir alt yapıya kavuşacak.”

BİLGİ LİMANA GELMEDEN

“Yeni sistem denizcilikle ilgili tüm kurumları tek bir ağ üzerinde toplayacak. Böylece ülkemizde denizcilik ile ilgili tüm kurumlar arasında bilgi ve veri paylaşımı daha etkili, hızlı, ucuz ve güvenilir şekilde yapılabilecek. Ayrıca gemiler arası bilgi paylaşımı da hızlı ve güvenli olacak. Gemiler limana gelmeden önce taşıdıkları yükü nereye ve ne zaman boşaltacaklarını ilgili limana bildirecek. Böylece bekleme yapmadan hızlı bir şekilde yükünü boşaltıp yoluna devam edebilecek."

YIL SONUNDA TAMAMLANIYOR

“HAVELSAN ile imzalanan sözleşmeyle Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Yükseltme Projesi start aldı. 2003 yılında Lockeed Martin tarafından tesis edilen İstanbul ve Çanakkale gemi trafik merkezlerimizin tamamen yerli ve milli yazılım ve donanımla yenilenmesini sağlamaya yönelik çalışmaların 2019 yılı son çeyreği itibarıyla tamamlanması planlanıyor.”

DİJİTAL TAKİP

“Uluslararası yük ve yolcu taşıyan tüm gemiler 2023 yılından itibaren dijital denizcilik standartlarına uygun sistemle donatılmak zorunda olacak. Ülkemiz dijital denizcilik altyapısını kurduğunda, kıyılarımızda ve hatta uluslararası sularda seyahat eden tüm gemilerin seyrüsefer, yolcu, kargo ve diğer ticari bilgilerini takip etmemiz mümkün olacak.”

Kara-hava ve demiryolu ile entegrasyon sağlanacak

Projeyle ilgili görüşlerini anlatan Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar ise şunları söyledi: “Dijital dönemin altyapı hazırlıkları ve gelişen teknolojinin takibi yaklaşık 10 yıl süredir kurumumuz tarafından yapılıyor. 2023 yılı hedefimiz ise dijital denizcilik altyapı çalışmalarını tamamlamak, haberleşme sistemlerimizi modernize etmemiz sonrasında yeni nesil gemi trafik hizmetleri ve siber güvenlik ihtiyaçlarımızı tamamlamak. Bu hedefler doğrultusunda hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Karasularımızdaki denizcilik unsurlarının tamamını kapsayacak tek bir ağ üzerinde toplanan bir yapı kurmayı hedefliyoruz.”

BİLGİ HAVUZU OLUŞACAK

“Deniz servislerinin dijitalleştirilip tek bir çatı altında toplanması farkındalığı artıracak ve kaza riskini düşürecek. Ayrıca dijitalleşen sistem ile arama kurtarma operasyonları, deniz kirliliğinin önlenmesi, liman ve gemi güvenliğinin artırılması gibi faydalar sağlanacak. Sistem altyapısı hazırlandığında otonom gemilerin çalışması için gerekli altyapı da tamamlanmış olacak ve denizcilik alanındaki tüm birimler dijitalleşecek.

Ayrıca mevcut altyapıyı kara, hava ve demiryolu sistemleri ile birleştirildiği takdirde tüm ticari faaliyetlerimizin de takip edilebileceği güvenli dijital bir yapı tamamlanmış olacak. Yeni dijital dönemde, Türk Boğazlar Bölgesi'nde denizcilikle ilgili tüm kurumlar tek bir ağ üzerinde toplanacak. Bilgi ve veri paylaşımı etkili, hızlı, daha az maliyetli ve güvenilir yapılabilecek.”