Türk siyasetinden bir Esayan geçti

Mide kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili, MKYK üyesi ve AKŞAM gazetesi yazarı Markar Esayan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan ve Başrahip Tatul Anuşyan’ın öncülüğündeki ruhani kurulun yer aldığı töreni, Başepiskopos Aram Ateşyan yönetti. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kabine üyeleri ve Esayan’ın ablaları Nergis Erdik, Arşaluys Agopyan, Nadya Eseyan, Hilda Hamamcıyan ile kardeşi Sima Eseyan da katıldı.

TÜRK ERMENİ TARİHİNDE İLK



Maşalyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti, bunun Türk Ermenileri tarihinde ilk olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Markar mensubu olduğu ülkeyi ve vatanı varlığının bir kutsalı olarak görmek, milletine hizmet etmek ülküsünü benimsedi. Markar bir köprü adam oldu.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Türkiye’de yerli ve milli bir duruşla aydın sıfatı kazanmanın kökenle, dille veya ideolojiyle değil, kalple ve samimiyetle ilgili olduğunun en mümtaz örneklerinden biriydi Markar. İçinden geçtiğimiz şu tarihi günler Markar’ın tüm entelektüel birikimini halkına ve insanlığa hizmet adama erdeminin önemini hepimize bir kez daha gösteriyor. Ermeni cemaatimizin arasından sevgili Markar’ın boşluğunu doldurmaya aday, ülke ve millet sevgisiyle kendini yetiştiren nice gençlerin bulunduğuna inanıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’yi güçlü kılan zenginliğimizin önemli bir rengi olan Ermeni cemaatine destek vermeyi sürdüreceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan ile yaklaşık 30 dakika görüştü.

KARABAĞ’A BARIŞI TÜRKİYE GETİRİR



Maşalyan Azerbaycan-Ermenistan savaşına değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben şunları kaydetti: “Karabağ çatışmasının bu en sıcak günlerinde bir Ermeni Kilisesinde acımızı bizimle paylaşmanız anlamlı mesajlar içermektedir. Kafkaslardaki bu üzücü savaş bir din savaşı değildir. Hatta Ermeni ve Azeri milletlerinin de savaşı değildir. Bu emperyalist aklın halklar arasında bıraktığı çözülmesi zor bir düğümdür. Asıl olan birlikte oluşturulacak kalıcı dostluk havzalarıdır. Bunun oluşmasında Türkiye’nin ve sizin girişimlerinizin değeri ve önemi tartışılmazdır.”

Markar Esayan kilisedeki törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

YOKLUĞUNU HİSSEDECEĞİZ



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Markar çok değerli bir dost, Türkiye sevdalısı, Anadolu topraklarına, bu ülkeye tam manasıyla demokrasiyi içselleştirmiş, milletin iradesine sahip çıkan, milletin kültürüne, geleneklerine sahip çıkan çok değerli bir arkadaşımızdı. Gerçekten yokluğunu hissedeceğiz.”

Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu: “Siyaseti güç olarak kullanmazdı, insani tarafı ağır basardı. Ülkesini çok severdi. Devletimiz, cemaatimizi onore etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız kesinlikle bizim cemaate güven telkin etmiştir, kollarını cemaatimizin üzerinden eksik etmemiştir.”

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu: “Markar’ı kalemi güçlü bir yazar olarak biliyoruz ama o bir kültür insanıydı. Bu milletin bir vekili olarak hem içte hem de dışta Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı birtakım saldırıların da hedefindeydi aynı zamanda ve bunlarla da mücadele ediyordu. O bakımdan bıraktığı bir miras var. O miras çalıştığı gazetelerin, İstanbul’da Ermenice yayınlanan Agos başta olmak üzere, Star’ın, Akşam’ın arşivindeki yazılarıyla zaten Türkiye’ye seslenmeye devam edecek. Bizimle birlikte olmaya devam edecek.”