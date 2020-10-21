Türk profesörün korona aşısı 550 gönüllüde denenecek

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in başında olduğu BioNTech firmasının geliştirdiği korona aşısı, Hacettepe Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde 9 merkezde 550’ye yakın gönüllüye uygulanacak. Prof. Dr. Murat Akova, bugün başlayacak gönüllü uygulaması kapsamında Hacettepe Üniversitesi’nde 70-80 civarında kişiye aşılama yapılacağını belirtti. Akova, “İlk aşıdan 21 gün sonra ikinci aşı yapılacak. Bu kişiler 1 yıl takip edilecek” dedi.

‘KOVİD OLMADILAR’



Akova, Çin aşısıyla ilgili ise, “Şu ana kadar aşı uygulanıp da henüz Kovid’e yakalanan yok. 14 gün sonrasında bekliyoruz antikorun yükselmesini, tabii daha sonradan da olabilir” dedi.