Türk profesör Canan Dağdeviren'den çığır açan buluş! Giysideki sensör tansiyonu doktora bildirecek
Amerika'daki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) görevli Türk profesör Canan Dağdeviren ve beraberindeki araştırmacılar, insanların hayati belirtilerini izlemek için kıyafetlere işlenmiş sensörler geliştirdi.
Buna göre kumaşlara yapıştırılan elektronik sensörler, vücut sıcaklığı, solunum ve kalp atış hızı gibi verileri kablosuz olarak bir akıllı telefona aktaracak. Doktorlar bu bilgilere uzaktan anında erişebilecek.
HEM YIKANIP HEM ÇIKARILIYOR
Giysiler, içine yerleştirilmiş sensörlerle birlikte yıkanabiliyor ya da farklı giysilere de takılabiliyor.