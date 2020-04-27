Türk profesör Canan Dağdeviren'den çığır açan buluş! Giysideki sensör tansiyonu doktora bildirecek

Buna göre kumaşlara yapıştırılan elektronik sensörler, vücut sıcaklığı, solunum ve kalp atış hızı gibi verileri kablosuz olarak bir akıllı telefona aktaracak. Doktorlar bu bilgilere uzaktan anında erişebilecek.

HEM YIKANIP HEM ÇIKARILIYOR



Giysiler, içine yerleştirilmiş sensörlerle birlikte yıkanabiliyor ya da farklı giysilere de takılabiliyor.