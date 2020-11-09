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09 Kasım 2020 Pazartesi 01:04 | Son Güncelleme:

Türk polisi Viyana saldırganı için uyarmış

Türk polisi Viyana saldırganı için uyarmış

Emniyet Genel Müdürlüğü, Viyana'yı kana bulayan teröristle ilgili açıklama yaptı: “18 Eylül 2018'de gözaltına alındı, 10 Ocak 2019'da sınır dışı edildi. Bilgileri Avusturya polisi ile paylaşıldı.

Viyana saldırısını gerçekleştiren DEAŞ’lı teröristin Hatay’da gözaltına alınarak 2019’da Avusturya’ya sınır dışı edildiği ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün teröriste ait bilgileri Avusturya makamlarıyla paylaştığı ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kujtim Fejzulai’nin, 1 Eylül 2018’de Avusturya/Viyana’dan İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelerek Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi.DEAŞ’a katılmak amacıyla Suriye’ye geçeceğine ilişkin bilgiler elde edilen Fejzulai’nin, 18 Eylül 2018’de Hatay’da gözaltına alındığı anlaşıldı. Adli makamlara 19 Eylül’de sevk edilen ve sınır dışı edilmesi kararlaştırılan Fejzulai’nin, 10 Ocak 2019’da da Avusturya’ya sınır dışı edildiği belirlendi. Teröristin örgütsel durumu ve girişimleri hakkındaki bilgilerin Avusturya makamlarıyla paylaşıldığı anlaşıldı.

19 DEAŞ’LIYA GÖZALTI

Bu arada Adana ve Muğla’daki DEAŞ operasyonlarında 1’i kadın 19 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ağustosta tutuklanan örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden grubuyla bağlantılı olduğu belirlendi. 

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