Türk polisi, gurbetçilerin en büyük yardımcısı

Sırbistan’ın Bulgaristan, Macaristan ve Hırvatistan sınırlarındaki kara hudut kapılarında bir emniyet müdürü ve 10 polis görevlendirildi. Yıllık 2 milyon gurbetçinin geçtiği 24 Haziran-20 Eylül döneminde söz konusu kara hudut kapılarında görev yapacak polisler, gurbetçilerin seyahat işlemlerine yardımcı oluyor. Ekipler geçen yıl, 321 bin 435 gurbetçi ile TIR şoförüne yardımcı oldu, 49 düzensiz göçmeni ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan 32 şüpheliyi yakaladı.