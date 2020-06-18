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  3. Türk polisi, gurbetçilerin en büyük yardımcısı
18 Haziran 2020 Perşembe 03:04 | Son Güncelleme:

Türk polisi, gurbetçilerin en büyük yardımcısı

Türk polisi, gurbetçilerin en büyük yardımcısı

“Sıla Yolu Projesi” bu yıl da devam ediyor.

Sırbistan’ın Bulgaristan, Macaristan ve Hırvatistan sınırlarındaki kara hudut kapılarında bir emniyet müdürü ve 10 polis görevlendirildi. Yıllık 2 milyon gurbetçinin geçtiği 24 Haziran-20 Eylül döneminde söz konusu kara hudut kapılarında görev yapacak polisler, gurbetçilerin seyahat işlemlerine yardımcı oluyor. Ekipler geçen yıl, 321 bin 435 gurbetçi ile TIR şoförüne yardımcı oldu, 49 düzensiz göçmeni ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan 32 şüpheliyi yakaladı.

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