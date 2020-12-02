Türk ordusuna 'Satıldı' diyen CHP'li Ali Mahir Başarır'ın katıldığı yayına RTÜK'ten ağır ceza

Son dakika haberine göre, RTÜK'ten CHP'li Ali Mahir Başarır'ın skandal sözlerinin yer verildiği yayınına ceza verildi.

Devletin zirvesi ile vatandaşlardan yoğun tepki gören çirkin sözleri yayınlayan Habertürk’e 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

NE OLMUŞTU?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HaberTürk'e konuk oldu. CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alan Başarır, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu satılmıştır” ifadesini kullandı.