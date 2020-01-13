Türk okullarına karşı küstah sözler
Türkiye, Almanya’da resmi Türk okullarının açılması için harekete geçerken Almanya ile Türkiye arasında görüşmelerin başlamasının ardından konuya ilk itiraz Türk kökenli Alman siyasetçi Sevim Dağdelen’den geldi.
Başkan Erdoğan’a yönelik çirkin ifadeler kullanan Dağdelen, “Alman hükümetinin Erdoğan ile kendi özel okullarını Almanya’da açabilmesi için müzakerelerde bulunması bir felakettir” şeklinde konuştu. Sevim Dağdelen, Türk okullarının Almanya’da açılmaması için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.