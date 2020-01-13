Türk okullarına karşı küstah sözler 

Başkan Erdoğan’a yönelik çirkin ifadeler kullanan Dağdelen, “Alman hükümetinin Erdoğan ile kendi özel okullarını Almanya’da açabilmesi için müzakerelerde bulunması bir felakettir” şeklinde konuştu. Sevim Dağdelen, Türk okullarının Almanya’da açılmaması için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.