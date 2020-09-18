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18 Eylül 2020 Cuma 20:12 | Son Güncelleme:

Türk mutfağının zenginliği Emine Erdoğan himayesinde dünyaya tanıtılacak

Türk mutfağının zenginliği Emine Erdoğan himayesinde dünyaya tanıtılacak
AA

Türkiye'nin asırlık yemek kültürü Emine Erdoğan himayesinde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabıyla dünyaya tanıtılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk mutfağının zenginliğini uluslararası mecralarda tanıtmaya yönelik bir gastronomi kitabının hazırlığı içinde olduklarını belirterek, "Eserin, yeni yılın ilk günlerinde okurlarla buluşmasını heyecanla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Emine Erdoğan, Türkiye'nin asırlık yemek kültürünün tanıtılması için hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türk mutfağının zenginliğini uluslararası mecralarda tanıtmaya yönelik bir gastronomi kitabının hazırlığı içindeyiz. Alanında uzman akademisyenler ve şeflerle bugün güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Katkıları için kendilerine çok teşekkür ediyorum."
"Sağlıklı, geleneksel ve atıksız tariflerle kültür kodlarımızı da içinde barındıracak bu eser, öncelikli olarak Türkçe ve İngilizce, daha sonra ise farklı dillerde yayımlanacak. Eserin, yeni yılın ilk günlerinde okurlarla buluşmasını heyecanla bekliyoruz."
<p>Editör: Eda Cabul</p>

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