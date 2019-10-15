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  3. Türk Konseyi'nden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Türk Konseyi'nden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Türk Konseyi'nden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Türk Konseyi Liderler Zirvesi ortak bildirisinden: 'Barış Pınarı Harekatı, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunacaktır.'

Türk Konseyi Liderler Zirvesi ortak bildirisinde Barış Pınarı Harekatı'na destek vurgusu yapıldı. Bildiride "Barış Pınarı Harekatı, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunacaktır." ifadeleri kullanıldı..

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.      

Türk Konseyi gözlemci üyesi Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ile kuruma üye olmasa da etkinliklere katılım sağlayan Türkmenistan'ın Başbakan Yardımcısı Pürli Agamuradov da toplantıda hazır bulundu.      

Toplantı sonrasında kabul edilen ve liderlerce imzalanan bildiride, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili şu ifadelere yer verildi:    

 "Türk Konseyi, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın terörizmle mücadeleye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına, Suriyelilerin teröristlerin zulmünden kurtarılmasına ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin ana vatanlarına güvenli ve gönüllü geri dönüşleri için şartların oluşturulmasına  katkıda bulunacağına olan umut ve inançlarını beyan etmektedir."      

(AA)

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