Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı İstanbul'da yapılacak

Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı, 30 Ekim Cuma günü İstanbul’da gerçekleştirilecek.

İHA'da yer alan habere göre, dördüncüsü düzenlenecek olan Türk Konseyi Bilim Kurulu Toplantısı’na DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amrayev’in yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile Macaristan’dan sağlık bakanı, bakan yardımcısı, büyükelçi gibi üst düzey temsilciler ve üye ülkelerin bilim kurulu üyeleri katılacak. Sağlık Bakanlığı Pandemi Bilim Kurulu, Toplum Bilim Kurulu, Aşı Bilim Kurulu ve TÜBİTAK Aşı Projesi üyelerinden oluşan 60’a yakın bilim adamı toplantıda hazır bulunacak. Toplantının açılışını saat 10.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapacak.

Programda üye ülkeler arasında Covid-19 ile mücadelede bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacak. Covid-19 epidemiyolojisi ve salgın yönetimi, tanı ve tedavi yöntemleri, kritik hasta yönetimi, sağlık çalışanlarının sağlığı, salgının psikolojik etkileri, dijital sistemlerin kullanımı ve son olarak dünyada ve Türkiye’de aşı çalışmaları programın gündem maddelerini oluşturacak.

Nisan 2020’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı Covid-19 özel gündemi ile toplanan Türk Konseyi Liderler Zirvesi’nde ‘Sağlık Bakanları Toplantısı’ düzenlenmesi kararı alındı. Bunun üzerine 28 Nisan tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Konsey üyesi ülkelerin sağlık bakanlarının katılımıyla ilk toplantı gerçekleşti. Toplantıda korona virüs pandemisi ile mücadele başta olmak üzere sağlık alanında yürütülen mevcut iş birliğinin artırılmasına yönelik birtakım kararlar alındı.

Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Başkanlığına üye ülkelerin oy birliği ile Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe getirildi. Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilen video konferanslarda ülkelerin pandemiyle mücadelede yürüttükleri bilgi ve deneyimler bilim adamları arasında paylaşıldı. 6 Ağustos tarihinde "Türk Konseyi Tedarik Zinciri Toplantısı’’ gerçekleştirilerek, üye ülkelerin ilaç, tıbbi malzeme, solunum cihazı gibi ihtiyaçlarının ortak bir iş birliği ile temin edilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. 24-28 Ağustos tarihleri arasında da İzmir Urla’da tarihi Karantina Adası’nda “Laboratuvardan Aşıya” temasıyla bir Aşı Çalıştayı gerçekleştirildi.