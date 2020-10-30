  • $8,3413
  • 9,7333
  • 501.515
  • 1108.04
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı başladı! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
30 Ekim 2020 Cuma 11:40 | Son Güncelleme:

Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı başladı! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı başladı! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
AA

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da düzenlenen Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nın açılışında konuşuyor. Bakan Koca, vaka artışının pandeminin hiçbir döneminde kontrolün dışına çıkmadığını belirtti.

Türk Konseyi Bilim Kurulu Toplantısı'nın dördüncüsü İstanbul'da düzenleniyor.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları

Ülkemiz pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü sağlık altyapısı ve mesleğine kendisini adamış fedakar sağlık çalışanları ile başarılı bir sınav vermektedir.

Ülkemizde kullandığımız gibi başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere 150'den fazla ülkeye destek sağlayarak dostluk ve kardeşliğin en güzel örneğini gösterdik. İnsani ve sağlık acil durumlarına hazırlık durumlarında faaliyet gösterecek olan DSÖ İstanbul ofisinin açılışını gerçekleştirdik.

Zaman zaman, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar görüldü. Ama bu artış, pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı.

<p>Taksim İstiklal Caddesi’ndeki Fransa İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, Fra

Karikatür küstahlığına vatandaşlar böyle yanıt verdi: Fransa'nın katliamlarını konsolosluğa yansıttılar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Düzce'de ağlara takılan 15 kilogramlık levrek şaşırttı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.