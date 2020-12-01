01 Aralık 2020 Salı 16:54 | Son Güncelleme:
Türk komandolardan Katar askerlerine eğitim
MSB, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara eğitim verildiğine ilişkin paylaşımda bulundu. MSB'nin sosyal medya paylaşımında, eğitime dair fotoğraflar da yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personelin Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara "Komando Kolu Eğitimi" verdiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:
Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda görevli personelimiz tarafından, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli komandolara “Komando Kolu Eğitimi” veriliyor. https://t.co/TU8Ds28jow#MSB #TSK pic.twitter.com/5FQy3jQsfD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2020